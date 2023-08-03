Шанувальники написали багато компліментів дівчатам. Фани зазначили, що Оля з Машою прекрасно виглядають. Водночас були й негативні коментатори, які розкритикували дівчат за фотошоп.

Важливо "Летіть, наш рідний": у родині акторки Ольги Сумської сталося горе

Оля Полякова показалася з донькою в однакових купальниках

Виконавиця поділилася, що відпочинок для неї дуже важливий, адже вона сильно втомилась. Відтак спільний час з донькою в прекрасному готелі їй дуже допоміг відновитися. На кадрах, якими артистка поділилася з підписниками, можна побачити, що Оля з Машою мають однакові смарагдові купальники.

Знаю, що деякі люди скажуть, що це не на часі, а я скажу, що ми так втомилися, що я просто маю тут бути. Лікувальна вода, дієта з високою кухнею, спокій, магнієві ванни, крутезне спа. Це все те, чого зараз всім не вистачає і я не виключення,
– зазначила артистка.

"Пофотографувалися з Марусею і похизувалися схудлими фігурами", – додала Оля.

Реакція мережі

В коментарях під фото є багато коментарів про те, що фігури Олі та Маші сильно відфотошопили перед публікацією. Зокрема, коментатори зазначили, що талія доньки співачки виглядає неприродно тонкою:

  • "Навіщо Маші так фотошопити талію?";
  • "Дуже гарні. Чудовий фотошоп";
  • "Сприймайте свою дитину такою, як вона є! Маша гарна дівчина, не бійтеся осуду, якщо десь в неї є животик. Ми всі не ідеальні. Тільки навіщо фотошопити?";
  • "Маша ж така красуня. Для чого фотошоп?";
  • "Звільняйте вашого ретушера";

Однак більшість слів, які фани залишили в коментарях є позитивними. Шанувальники наголосили, що дівчина з мамою мають чудовий вигляд:

  • "Які ви красуні";
  • "Дівчата, ви завжди прекрасні";
  • "Дівчинка буде українською Монікою Белуччі. Її врода та жіноча сила лише починають набирати обертів";
  • "Українські дівчата найкрасивіші. Дуже гарні і Машуня красуня";
  • "Дівчатка неймовірні красуні";
  • "Ви такі схожі. Такі дві Барбі. Просто супер. Тю, фотошоп? Де? Люди, сходіть до офтальмолога. Ви вже зір втратили".

Скандал між Олею Поляковою та виданням через образливий матеріал про Машу: головне

  • Співачка опублікувала відео з тренування зі своєю старшою донькою. Однак українське видання "Главред" поширило матеріал про те, що артистка нібито змушує "повну" доньку займатися спортом.
  • Після цього виконавиця записала відео, в якому звернулася до медіа та звинуватила його в написанні боді-шеймінгового матеріалу про її дочку. Оля Полякова пояснила, що принижувати дитину за її тіло сьогодні є неприйнятним. Особливо в країні, що розвивається та бореться за свободу.
  • "Главред" погодилося, що у статті вони висловили некоректні суб'єктивні судження стосовно доньки співачки Марії. Згодом цю статтю видалили з сайту. Редакція заявила, що цілком визнає свою провину, а матеріал був поданий у неприпустимій формі.
  • У відповідь Оля Полякова опублікувала емоційне відеозвернення до видання, де висловила своє невдоволення. Співачка сказала, що хоче публічне відеозвернення з вибаченнями журналіста перед її донькою.
  • Оля Полякова додала, що або редакція "Главред" таки особисто вибачиться, або вона піде до суду і притягне їх до цього вибачення.