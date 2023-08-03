Шанувальники написали багато компліментів дівчатам. Фани зазначили, що Оля з Машою прекрасно виглядають. Водночас були й негативні коментатори, які розкритикували дівчат за фотошоп.

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Оля Полякова показалася з донькою в однакових купальниках

Виконавиця поділилася, що відпочинок для неї дуже важливий, адже вона сильно втомилась. Відтак спільний час з донькою в прекрасному готелі їй дуже допоміг відновитися. На кадрах, якими артистка поділилася з підписниками, можна побачити, що Оля з Машою мають однакові смарагдові купальники.

Знаю, що деякі люди скажуть, що це не на часі, а я скажу, що ми так втомилися, що я просто маю тут бути. Лікувальна вода, дієта з високою кухнею, спокій, магнієві ванни, крутезне спа. Це все те, чого зараз всім не вистачає і я не виключення,

– зазначила артистка.

"Пофотографувалися з Марусею і похизувалися схудлими фігурами", – додала Оля.

Реакція мережі

В коментарях під фото є багато коментарів про те, що фігури Олі та Маші сильно відфотошопили перед публікацією. Зокрема, коментатори зазначили, що талія доньки співачки виглядає неприродно тонкою:

"Навіщо Маші так фотошопити талію?";

"Дуже гарні. Чудовий фотошоп";

"Сприймайте свою дитину такою, як вона є! Маша гарна дівчина, не бійтеся осуду, якщо десь в неї є животик. Ми всі не ідеальні. Тільки навіщо фотошопити?";

"Маша ж така красуня. Для чого фотошоп?";

"Звільняйте вашого ретушера";

Однак більшість слів, які фани залишили в коментарях є позитивними. Шанувальники наголосили, що дівчина з мамою мають чудовий вигляд:

"Які ви красуні";

"Дівчата, ви завжди прекрасні";

"Дівчинка буде українською Монікою Белуччі. Її врода та жіноча сила лише починають набирати обертів";

"Українські дівчата найкрасивіші. Дуже гарні і Машуня красуня";

"Дівчатка неймовірні красуні";

"Ви такі схожі. Такі дві Барбі. Просто супер. Тю, фотошоп? Де? Люди, сходіть до офтальмолога. Ви вже зір втратили".