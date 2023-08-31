Полякова показала в інстаграм-сторіс, що їй написала підписниця. Жінка засудила співачку за "розкішне життя" під час війни.
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Полякова оприлюднила скриншот листування, у якому користувачка соцмережі дорікнула артистці.
"А вам не соромно показувати своє розкішне життя на фоні того, що відбувається в Україні? Як ви красиво й солодко живете! А навіщо це виставляти на показ? Вас бачать мільйони українців, які в підвалах сидять і бояться бомбардування, як їм бачити це все?", – написала хейтерка.
Полякова не стала мовчати та різко відповіла жінці. Виявилося, що хейтерка живе за кордоном, водночас Полякова залишається в Україні.
Я живу в Києві. Я і мої діти періодично спимо в підвалі! А ось ви сидите за кордоном і пишете мені х*рню. Просто сором,
– відповіла артистка.
Оля Полякова відповіла хейтерці / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Олю Полякову критикують не вперше
- На початку серпня Оля Полякова разом зі своєю 18-річною донькою Марією поїхали на відпочинок до Італії. Вони поділилися спільними фото, але їх розкритикували. Деяким підписникам не сподобалося, що співачка використала фотошоп.
- Раніше Полякову розкритикували за те, що вона підтримала представників ЛГБТ на наймасштабнішому параді у Лондоні. Деякі українці почали писати їй негативні коментарі.
- А на весні українська співачка потрапила у скандал через нещодавнє фото з "хорошими росіянами" – опозиціонером Олександром Невзоровим та журналісткою Нікою Білоцерківською. Вони збирали гроші на підтримку українців.