Сєрга назвав ім'я цієї артистки. За його словами, це Тіна Кароль, саме вона поки відмовляється виступати перед бійцями поблизу лінії фронту.

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Коля Сєрга зізнався, що багато артистів відмовляються від таких концертів. Переважно це зірки, які часто перебувають за кордоном.

Водночас дехто з них обіцяє, що виступить перед захисниками, але потім не приїжджає.

Тіна Кароль, наприклад. Вона за день (до концерту – 24 Каналу) постійно "з'їжджала", відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї є якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається,

– висловився Сєрга.

Він додав, що не лише Кароль відмовлялася від виступів біля фронту.

Артист з розумінням ставиться до того, що людям, які перебувають за кордоном, страшно приїздити на передову.

"Цей страх дуже ірраціональний. Він десь перебільшений і сковуючий. І ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину із собою, то буде більше проблем", – вважає Сєрга.

Крім того, співак розповів, хто з зірок його приємно здивував. За його словами, це Козак Сіромаха, а також лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін.

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