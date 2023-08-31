Сєрга назвав ім'я цієї артистки. За його словами, це Тіна Кароль, саме вона поки відмовляється виступати перед бійцями поблизу лінії фронту.
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Коля Сєрга зізнався, що багато артистів відмовляються від таких концертів. Переважно це зірки, які часто перебувають за кордоном.
Водночас дехто з них обіцяє, що виступить перед захисниками, але потім не приїжджає.
Тіна Кароль, наприклад. Вона за день (до концерту – 24 Каналу) постійно "з'їжджала", відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї є якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається,
– висловився Сєрга.
Він додав, що не лише Кароль відмовлялася від виступів біля фронту.
Артист з розумінням ставиться до того, що людям, які перебувають за кордоном, страшно приїздити на передову.
"Цей страх дуже ірраціональний. Він десь перебільшений і сковуючий. І ти розумієш, що навіть якщо взяти таку людину із собою, то буде більше проблем", – вважає Сєрга.
Крім того, співак розповів, хто з зірок його приємно здивував. За його словами, це Козак Сіромаха, а також лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін.
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Що робить Культурний десант
- Коля Сєрга став одним із засновників "Культурного десанту". Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників.
- До команди Сєрги вже приєдналися Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба та багато інших відомих культурних діячів.
- "Культурний десант" працює вздовж усієї лінії фронту та в місцях реабілітації військових, підтримуючи їхній бойовий дух і морально-психологічний стан.