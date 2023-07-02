Не всім підписникам співачки сподобалася її участь на прайді. У коментарях під дописом Полякової деякі українці почали писати їй негативні коментарі.

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Полякова очолила колону на ЛГБТ-марші

Українська співачка стала на чолі української колони під час святкової ходи вулицями Лондона та підтримала усіх представників української спільноти ЛГБТ+.

На марші Оля Полякова з'явилася у войовничому образі з мечем у руках. Дизайнери розробили їй блискучі обладунки у кольорах українського прапору, а на грудях артистки красувався герб України.

Образ зірки доповнила розкішна корона на голові, а також золотий плащ.



Оля Полякова на ЛГБТ-прайді в Лондоні / Фото з її інстаграму

У соцмережах зірка зазначила, що права всіх людей мають захищатися, адже це шлях до розуміння свободи.

Абсолютне розуміння свободи – це коли ти відносишся до всіх проявів людського толерантно. Люди повинні бути вільні. Головне у світі – любов. Любов, тільки вона, реально рятує сьогодні,

– написала Полякова.

За її словами, представники ЛГБТК, які воюють на передовій, зіштовхуються з неймовірними труднощами, коли справа стосується піклування про партнера, дітей, нерухомості.

"Зараз Україна проходить складний шлях політичних та культурних трансформацій. Я впевнена, дух свободи, що ми бачимо на лондонських вулицях, ми скоро побачимо у Києві!", – додала Оля.

Реакція мережі

Проте підписники співачки неоднозначно відреагували на її участь у ЛГБТ-марші. Багато коментарів відверто негативні:

"Навіщо нам це нав’язувати? Це відхилення від природи, але це справа кожного. Я не хочу, щоб дітям пропагандували, що це добре".

"Фу, бридко, а як же сімейні цінності? Нащо ви це робите? Заради грошей? Однією дією ви відштовхнули від себе шанувальників".

"В країні війна, а вони сором пропагандують..."

"Люди, що ще має статись, щоб зупинились… Бог створив жінку та чоловіка, для чого цю гидоту тягнути додому".

"Не дай Боже таке. Це проти природи".

"Це все і робиться для того, щоб людей на планеті зменшувалось. Цікаво, вона б хотіла, щоб її доньки були ЛГБТ і вона залишилась без онуків?"

"Жах, жінка, яка має двох доньок, не такий приклад має подавати мати своїм дітям. Навіщо нам в Україну таке прокляття?"

Водночас багато шанувальників підтримали співачку та наголосили, що зараз важливо говорити про це публічно:

"Ольга, ви дуже смілива. Дякую, що презентуєте Україну толерантною до всіх людей".

"Я в ах*є від коментаторів. А те що нас боронять в ЗСУ представники ЛГБТК+ здається ніхто не рахує?!"

"Зайшла в коменти і о**иніла, кожен другий пише про "навʼязування". Але всі мають право на любов і стосунки, які вони хочуть!"

"Пишаюсь і дуже хочу, щоб наше населення нарешті усвідомило, що кожен має право жити так, як йому подобається".

"Краще дивитись на одностатеві стосунки, де є повага, рівність, а ніж на "традиційні" сім'ї, де чоловік лупасить жінку, де бухають і виносять з дому майно".

До слова, нещодавно MELOVIN був гостем стендап-шоу "Біографія". Коміки жартували про представників ЛГБТ-спільноти, однак гумор перетворився на булінг, тож артист вирішив піти з програми. Що MELOVIN каже про скандал та вибачення організаторів – читайте у статті.