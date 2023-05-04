На своїй сторінці в Instagram Полякова розмістила фото, на якому зображена з Білоцерківською та Невзоровим. Раніше вона висловилася про цинічне інтерв’ю Ані Лорак.

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Як розповіла Полякова, разом з росіянами вона провела благодійну вечерю, під час якої збирали гроші на допомогу Україні:

Благодійна вечеря у Ніки Білоцерківської з приводу виходу книги Олександра Невзорова "Походження геніальності і фашизму". Зібрано грошей на дві карети швидкої допомоги для парамедиків!,

– повідомила Полякова.

Поруч з нею помітно і блогерку, фотографиню Соню Плакидюк.



Полякова та Плакидюк на фото з "хорошими росіянами" / Фото з інстаграму

Втім, далеко не всі співачки оцінили такий жест доброї волі від російських опозиціонера та журналістки. У коментарях українці висловили своє обурення:

"Хороших росіян не було і не буде! Запам'ятайте це назавжди!",

"Сам факт – їхня національність: це уже привід не мати з ними нічого спільного. Я б навіть не дихала з ними одним повітрям",

"Хороших" серед росіян немає! Війна триває, і не важливо, яким способом вони хочуть змити нашу кров зі своїх рук… от слів немає від цього вчинку".

“Який жах! Для чого ви тягнете "хароших руських" нам в інфопростір?”.

“В той час, коли одна Тіна Кароль видаляє свій кліп, випадково дізнавшись, що серед його творців є декілька росіян, інша співачка – радісно позує на камеру та відпочиває в компанії росіян і, я впевнена, не бачить нічого огидного в цьому".

"Скільки вже можна принижуватися... Губи не болять російські черевики цілувати?".

Була приголомшена цією новиною і журналістка Аліна Доротюк. У своїх соцмережах вона розмістила пост, у якому також наголосила, що "хороших росіян" не існує.

Днями я побачила купу сторіз з лазурного узбережжя Франції, де українська співачка Оля Полякова і відома фотографиня Соня Плакидюк весело спочатку готують, потім проводять так само весело час в компанії так званих "хароших росіян" – Олександра Невзорова (який проповідував ідею фашизму і був одним із авторів нової ідеології для путіна) і Ніки Білоцерківської (якій Полякова закликала дати українське громадянство),

– заявила вона.

Що з цими росіянами не так? За словами Доротюк, Невзоров типу чистосердечно визнав свої помилки і покаявся, а Білоцерківська – готова прихистити у себе чи не всю українську біженську еліту. Але, на її думку, вони просто бояться санкцій.



Доротюк розповіла про фото з Поляковою та Плакидюк / Скриншот посту

Що відомо про Невзорова та Білоцерківську