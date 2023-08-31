Полякова показала в инстаграм-сторис, что ей написала подписница. Женщина осудила певицу за "роскошную жизнь" во время войны.
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Полякова обнародовала скриншот переписки, в которой пользователь соцсети упрекнула артистку.
"А во м не стыдно показывать свою роскошную жизнь на фоне происходящего в Украине? Как вы красиво и сладко живете! А зачем это выставлять на показ? Вас видят миллионы украинцев, которые в подвалах сидят и боятся бомбардировки, как им это видеть?", – написала хейтерша.
Полякова не стала молчать и резко ответила женщине. Оказалось, что хейтерша живет за границей, в то же время Полякова остается в Украине.
Я живу в Киеве. Я и мои дети периодически спим в подвале! А вот вы сидите за границей и пишете мне хрню. Просто стыд,
– ответила артистка.
Оля Полякова ответила хейтерке / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Олю Полякову критикуют не впервые
- В начале августа Оля Полякова вместе со своей 18-летней дочерью Марией уехали на отдых в Италию. Они поделились общими фотографиями, но их раскритиковали. Некоторым подписчикам не понравилось, что певица использовала фотошоп.
- Раньше Полякову раскритиковали за то, что она поддержала представителей ЛГБТ на самом масштабном параде в Лондоне Некоторые украинцы начали писать негативные комментарии.
- А весной украинская певица попала в скандал из-за недавнего фото с "хорошими россиянами" – оппозиционером Александром Невзоровым и журналисткой Никой Белоцерковской. Они собирали деньги в поддержку украинцев.