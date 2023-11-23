Після того, як кинула курити: Оля Полякова погладшала на 8 кілограмів

Українська співачка Оля Полякова розповіла прихильникам про певні зміни у своєму тілі. Вона зізналась, що погладшала на 8 кілограмів.

Нещодавно співачка сказала, що думає про українських блогерів. Полякова зазначила, що багато з них не показує справжнього життя та бреше щодо своїх матеріальних благ і стосунків.

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Оля Полякова зізналась, що погладшала

За словами співачки, деякі зміни у тілі пов'язані з тим, що вона припинила палити електронні сигарети. Також вона почала більше їсти, особливо солодощі, яких раніше не любила.

Я два тижні тому кинула палити "електронку". Кинула палити й пити спиртне. Та замість цього почала жерти. І не тільки їжу в ненормованих кількостях, але ще й солодке. Те, що я ніколи не їла – я просто не люблю солодке. Але зараз я хочу палити і тому тягну в рот шоколад, цукерки. Коротше, люди, плюс вісім,

– зазначила Полякова.

Артистка поділилалсь, що підсіла на електронні сигарети десь три роки тому. Однак, протягом того часу вона рідко це робила. Усе змінилося після початку повномасштабної війни Росії проти України. Тоді співачка почала палити все частіше.

Почалася війна, і я дуже сильно закурила,

– зізналась знаменитість.

Оля додала, що припинила палити у той момент, коли зрозуміла, наскільки це завдає шкоди її здоров'ю.

Що раніше казала Оля Полякова