Таке запитання співачці поставили її шанувальники в інстаграмі. Своєю чергою артистка заінтригувала фанів відповіддю.

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Чи планує Оля Полякова дітей

Виконавиця зауважила, що поки вони з чоловіком не мають намірів заводити ще дітей. Водночас вона наголосила, що "життя бентежне" і, можливо, вона ще захоче діток.

Наразі ні, але ж ви знаєте, життя бентежне, може і захочу. Ніколи не кажи "ні",

– зазначила Полякова.



Оля Полякова розповіла, чи планує ще дітей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Олі Полякової

У шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським співачка народила двох дітей. Перша її донька з'явилась на світ 2 березня 2005 року. Маша минулого року закінчила школу та вступила до музичного коледжу Лондона, де відучилася один курс. У вересні 2022 року дівчина навіть заселилася в гуртожиток. Втім, у вересні цього року стало відомо, що 18-річна Марія вирішила здобути українську освіту. Вона вступила до Київської консерваторії.

5 жовтня 2011 року в зіркового подружжя Ольги та Вадима народилася друга донька Аліса. Зараз 11-річна дівчинка живе у Великій Британії, де навчається в коледжі.