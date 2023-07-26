Виконавиця Оля Полякова у новому випуску з Машею Єфросиніною обговорила "червоні прапорці". Це знаки, які проявляють потенційні партнери, що можуть свідчити про схильність до аб'юзу або ж це просто неприпустима для когось поведінка.

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Оля Полякова про аб'юзивні стосунки

Серед "червоних прапорців" зірки назвали надмірні й безпідставні ревнощі. Оля Полякова пригадала такий випадок у своїх колишніх аб'юзивних стосунках.

В мене був такий ревнивий хлопець. Я коли в ресторані замовляла їжу, я не повинна була дивитися на офіціанта... І коли я одного разу підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет з соком,

– вразила співачка.

Оля Полякова зізналась, що тоді їй було 16 років й вона не мала правильних орієнтирів. З бойфрендом вона розійшлася згодом.

"Якби я розповіла мамі… Це, до речі, про те, як важливо створити відверті стосунки зі своїми дітьми. Тому що я мамі цього не розповідала. Якби я мамі розповіла, вона б пішла й сама йому голову відірвала. Але я про це мовчала. Чого? А фіг його знає, бо голови не було. Була дурна", – додала зірка.

Оля Полякова про ревнивого партнера (з 17:00): дивіться відео онлайн

Зауважимо, що про ці стосунки Оля Полякова розповідала й раніше. Артистка зізнавалась, що коли вирішила піти від бойфренда, той підпалив квартиру знаменитості. Згодом чоловіки, яких він найняв, спіймали дівчину під нічним клубом й жорстоко побили ледь не до втрати свідомості. Співачці розсікли брову, травма вплинула на її слух. Як розповідала зірка кілька років тому, це відомий політик у Вінниці.

Додамо, Оля Полякова ділилась й іншою моторошною історією. У віці 16 років її вивезли за місто та намагалися зґвалтувати. Тоді артистка змогла домовитися з ними та повернутися додому. Це сталося ще до того, як Оля почала зустрічатися з аб'юзером. "Це були огидні реалії 90-х беззаконня і безкарності", – відгукувалась Полякова.