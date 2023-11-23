Недавно певица сказала, что думает об украинских блоггерах. Полякова отметила, что многие из них не показывает настоящей жизни и лгут по поводу своих материальных благ и отношений.

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Оля Полякова призналась, что поправилась

По словам певицы, некоторые изменения в теле связаны с тем, что она перестала курить электронные сигареты. Также она начала больше есть, особенно сладости, которые раньше не любила.

Я две недели назад бросила курить "электронку". Бросила курить и пить спиртное. Но вместо этого начала жрать. И не только еду в ненормированных количествах, но еще и сладкое. То, что я никогда не ела – я просто не люблю сладкое. Но сейчас я хочу курить и потому тяну в рот шоколад, конфеты. Короче, люди, плюс восемь,

– отметила Полякова.

Артистка поделилась, что подсела на электронные сигареты около трех лет назад. Однако в течение того времени она это редко делала. Все изменилось после начала полномасштабной войны России против Украины. Тогда певица начала курить все чаще.

Началась война, и я очень сильно закурила,

– призналась знаменитость.

Оля добавила, что прекратила курить в тот момент, когда поняла, насколько это причиняет вред ее здоровью.

Что раньше говорила Оля Полякова