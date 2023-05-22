Олег Винник около года не выходит на связь, но его поклонники часто напоминают о помощи артиста ВСУ. Певица Оля Полякова высказалась на этот счет.

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Полякова предположила, что "волчицы" простят Винника

Артистку спросили, какой может быть реакция поклонников Олега Винника в том случае, если он решит вернуться в Украину. Оля Полякова считает, что они простят певца и примут его.

Вы знаете, "волчица" – это собирательный образ женщины, привыкшей к тому, что мужчина ее бросает. Поэтому когда муж к ней вернется, она его простит. Вот и все,

– поделилась звезда.

Заметим, друг Олега Винника, Роман Недзельский продолжает общаться с артистом. Он убеждает, что с Винником все хорошо, и он продолжает заниматься музыкой. По мнению Недзельского, певец вернется в Украину, но "всему свое время".

Что в последнее время говорят об Олеге Виннике

В начале года глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон утверждала, что здоровье артиста ухудшилось еще до полномасштабной войны. По ее словам, Винник пишет новые песни, но не может стоять на сцене, чтобы проводить концерты.

На фоне информации об ухудшении здоровья артиста блоггер-сплетник Беспалов заявил, что Олег Винник лечится от онкозаболевания. Но фанаты музыканта резко опровергли эту информацию, а его друг Недзельский заверил, что певец – "живее всех живых".

Тем временем продюсер Олега Винника Александр Горбенко сообщил о приостановка сотрудничества с певцом. Все потому, что между ними не ведется тесное сотрудничество. Права на музыку принадлежат компании продюсера. В то же время, он не готов детально комментировать их сотрудничество.