Оля Полякова показала святкову ялинку та незвичний подарунок доньці

Українська співачка Оля Полякова відсвяткувала День святого Миколая. Вона показала фанам прикрашену ялинку та подарунок, який отримала її молодша донька.

Відома українська співачка Оля Полякова вже прикрасила дім до новорічних та різдвяних свят. В інстаграм-сторіз вона похизувалась яскравою ялинкою.

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Оля Полякова показала ялинку і подарунок доньці

Виконавиця розмістила новорічну красуню біля вікна. Вона прикрасила її різноманітними іграшками, гірляндами й намистами.



Ялинка Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової

До доньок Олі Полякової також прийшов святий Миколай. Молодша дочка отримала незвичний подарунок – маску динозавра.

Дорогі мої, подивіться, яка у нас гарна ялинка… До Аліси прийшов гарний подарунок. Усі люди як люди, а ти найкраща,

– сміючись сказала Полякова.



Донька Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової

Які зірки прикрасили дім до свят