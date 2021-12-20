31-річну Світлану Тарабарову вважають зразковою мамою, адже попри божевільний графік вона багато часу проводить з дітьми. Однак навіть зіркова матуся потребує порад щодо виховання. Вона стикнулась з ревністю 3-річного Івана до молодшої сестри.
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Чому Світлана Тарабарова пішла до психолога
Співачка розповіла, що останнім часом хлопчик "припинив контролювати свої рухи". Зокрема, занадто міцно обіймає однорічну Марійку.
Він хоче її обійняти і навіть сильно стискає. Я кажу: "Іване, легше, це ж Марійка". Він каже: "Так, так, я з любов'ю". Є таке,
– чесно зізналась Тарабарова.
Через цю проблему зіркове подружжя звернулося до психолога, аби "не наробити поганих справ для своїх дітей". Світлана Тарабарова не стала ділитися результатом консультації, однак, судячи з усього, вони з чоловіком знайшли вихід з ситуації.
Син і донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки
Зазначимо, Світлана Тарабарова й справді розділяє з дітьми всі радісні миті:
- разом з чоловіком, сином і донькою вона гуляла в перший сніг, який випав у Києві ще наприкінці листопада;
- з іншими зірковими батьками зворушливо вітала з Днем сина;
- на власні очі бачила перші кроки однорічної донечки Марійки.