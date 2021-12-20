31-річну Світлану Тарабарову вважають зразковою мамою, адже попри божевільний графік вона багато часу проводить з дітьми. Однак навіть зіркова матуся потребує порад щодо виховання. Вона стикнулась з ревністю 3-річного Івана до молодшої сестри.

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Чому Світлана Тарабарова пішла до психолога

Співачка розповіла, що останнім часом хлопчик "припинив контролювати свої рухи". Зокрема, занадто міцно обіймає однорічну Марійку.

Він хоче її обійняти і навіть сильно стискає. Я кажу: "Іване, легше, це ж Марійка". Він каже: "Так, так, я з любов'ю". Є таке,

– чесно зізналась Тарабарова.

Через цю проблему зіркове подружжя звернулося до психолога, аби "не наробити поганих справ для своїх дітей". Світлана Тарабарова не стала ділитися результатом консультації, однак, судячи з усього, вони з чоловіком знайшли вихід з ситуації.

Син і донька Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, Світлана Тарабарова й справді розділяє з дітьми всі радісні миті: