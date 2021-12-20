Известная украинская певица Оля Полякова уже украсила дом к новогодним и рождественским праздникам. В инстаграм-сториз она похвасталась яркой елкой.

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Оля Полякова показала елку и подарок дочке

Исполнительница разместила новогоднюю красавицу у окна. Она украсила ее разнообразными игрушками, гирляндами и бусами.



Елка Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой

К дочерям Оли Поляковой также пришел святой Николай. Младшая дочь получила необычный подарок – маску динозавра.

Дорогие мои, посмотрите, какая у нас красивая елка... К Алисе пришел хороший подарок. Все люди как люди, а ты лучшая,

– смеясь сказала Полякова.



Дочь Оли Поляковой / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Звезды украсили дом к праздникам