Відома українська співачка Оля Полякова вже прикрасила дім до новорічних та різдвяних свят. В інстаграм-сторіз вона похизувалась яскравою ялинкою.
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Оля Полякова показала ялинку і подарунок доньці
Виконавиця розмістила новорічну красуню біля вікна. Вона прикрасила її різноманітними іграшками, гірляндами й намистами.
Ялинка Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової
До доньок Олі Полякової також прийшов святий Миколай. Молодша дочка отримала незвичний подарунок – маску динозавра.
Дорогі мої, подивіться, яка у нас гарна ялинка… До Аліси прийшов гарний подарунок. Усі люди як люди, а ти найкраща,
– сміючись сказала Полякова.
Донька Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової
Які зірки прикрасили дім до свят
- Дружина ведучого Григорія Решетника також створила святкову атмосферу в домівці й прикрасила ялинку.
- Світлана Тарабарова задекорувала будинок до свят. Разом із дітьми та чоловіком вона прикрасила ялинку, а також встановила прикраси на кухні
- Дім Насті Каменських і Потапа теж засяяв новорічними декораціями. Зірки вже поставили ялинку.