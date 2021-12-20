Відома українська співачка Оля Полякова вже прикрасила дім до новорічних та різдвяних свят. В інстаграм-сторіз вона похизувалась яскравою ялинкою.

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Оля Полякова показала ялинку і подарунок доньці

Виконавиця розмістила новорічну красуню біля вікна. Вона прикрасила її різноманітними іграшками, гірляндами й намистами.



Ялинка Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової

До доньок Олі Полякової також прийшов святий Миколай. Молодша дочка отримала незвичний подарунок – маску динозавра.

Дорогі мої, подивіться, яка у нас гарна ялинка… До Аліси прийшов гарний подарунок. Усі люди як люди, а ти найкраща,

– сміючись сказала Полякова.



Донька Олі Полякової / Фото з інстаграму Олі Полякової

Які зірки прикрасили дім до свят