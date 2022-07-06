Українські пісні та запальні танці: Оля Полякова та Макс Барських виступили в Києві

Співачка Оля Полякова вперше від початку війни повернулася до Києва. Ввечері 5 липня вона дала концерт в київському метро. Також там виступив Макс Барських.

Концерт відбувся на станції метро "Майдан Незалежності". На відео, які поширюють в мережі, видно, що на виступ артистів прийшло чимало шанувальників.

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Полякова і Барських виступили в Києві

Оля Полякова вийшла на сцену у сріблястому комбінезоні, на підборах, з ефектною зачіскою та яскравим макіяжем з акцентом на червоних губах. Разом з шоу-балетом артистка танцювала, виконала свої найвідоміші пісні: "Королева ночі", "Щасливі люди", "Шлепки" та інші. На жаль, здебільшого репертуар Олі був російськомовним. Серед пісень українською глядачі почули легендарну "Чарівну скрипку" Ніни Матвієнко, "Колискову" під знамениту "Мелодію" Скорика. Також артистка потішила прем'єрою нової пісні "Оля".

Ми всі гідні того, щоб бути щасливими у своїй вільній, красивій, щасливій, коханій, єдиній Україні,

– сказала Оля зі сцени.

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Нагадаємо, на початку війни Оля з доньками виїхала за кордон. Виконавиця гастролювала Європою та США, виступала на благодійних концертах на підтримку України. Наразі невідомо, чи планує зірка повертатися за кордон, чи залишиться в Києві.

Макс Барських, який до початку повномасштабної війни активно розвивав кар'єру в Росії, також розважив публіку у київському метро. У перший день війни Барських показав проукраїнську позицію, засудив війну, однак досі виконує російськомовні пісні. На концерті звучали його популярні треки: "Туманы", "Подруга ночь" та багато інших. Серед україномовних були пісні про війну – "Буде весна", "Чекай мене", "Небо", "Don't fuck with Ukraine".

Захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.

"Учора в Києві в дуже особливому місці відбувся мій перший концерт від початку війни. Зовсім нещодавно це була просто станція "Майдан Незалежності", сьогодні – це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас – велика гордість та честь. Дивіться телевізійну версію концерту незабаром!" – підписав емоційні світлини з виступу Барських.

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Зірки, які виступали в київському метро