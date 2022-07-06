У квітні організатори оголосили, що у 2022 році фестиваль доведеться скасувати. Однак вони робили все можливе, щоб потішити шанувальників у надзвичайно складний час.

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Фестиваль Atlas відбудеться в онлайн-форматі

Оскільки будь-яке скупчення людей зараз є надзвичайно небезпечним, то літні фестивалі та інші заходи з великою кількістю відвідувачів довелося скасувати. Однак організатори наймасштабнішою музичного фестивалю України – Atlas приготували для фанатів сюрприз.

Замість традиційного фестивалю, який щороку тривав декілька днів на ВДНГ в Києві, відбудеться один великий онлайн-концерт. Поціновувачі Atlas зможуть насолодитися концертом 10 липня на ютубі фестивалю та Megogo Live. Захід розпочнеться о 18:00.