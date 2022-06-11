Вчора ввечері, 10 червня, на станції метро в Києві відбувся концерт для військових, волонтерів та жителів й гостей столиці. На заході виступила Ніно Катамадзе та Вєрка Сердючка, повідомляє 24 канал.
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Вєрка Сердючка виступила в метро
Концерт пройшов на станції метро Майдан Незалежності. Спершу перед глядачами виступила Ніно Катамадзе. Вона виконала не тільки свої хіти, але й заспівала українською – пісню "Чорнобривці". Їй акомпанував на роялі Ніколоз Рачвелі.
Згодом на сцену вийшла Вєрка Сердючка (Андрій Данилко). Вона вперше за час війни виступила для людей. Артистка виконала хіт "Геть з України, москаль некрасивий". Нагадаємо, що цю фразу Вєрка Сердючка використала в одному зі своїх стендапів у 90-х. Вже згодом цей фрагмент у своїй пісні використала Jerry Heil. Також вона там згадала Зеленського, Кіма та Арестовича.
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