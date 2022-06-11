Вчора ввечері, 10 червня, на станції метро в Києві відбувся концерт для військових, волонтерів та жителів й гостей столиці. На заході виступила Ніно Катамадзе та Вєрка Сердючка, повідомляє 24 канал.

До теми Ніно Катамадзе приїхала в Україну: де побуває артистка

Вєрка Сердючка виступила в метро

Концерт пройшов на станції метро Майдан Незалежності. Спершу перед глядачами виступила Ніно Катамадзе. Вона виконала не тільки свої хіти, але й заспівала українською – пісню "Чорнобривці". Їй акомпанував на роялі Ніколоз Рачвелі.

Згодом на сцену вийшла Вєрка Сердючка (Андрій Данилко). Вона вперше за час війни виступила для людей. Артистка виконала хіт "Геть з України, москаль некрасивий". Нагадаємо, що цю фразу Вєрка Сердючка використала в одному зі своїх стендапів у 90-х. Вже згодом цей фрагмент у своїй пісні використала Jerry Heil. Також вона там згадала Зеленського, Кіма та Арестовича.

Вєрка Сердючка вперше за війну виступила в Києві: дивіться відео

Додамо, грузинська співачка Ніно Катамадзе також планує візит до Львова. Вона приїде туди 12 червня й стане гостею на благодійному ярмарку-зустрічі, який організовує Львівська національна філармонія. Філармонія стала осередком гуманітарної допомоги, що доводить, що культура не може залишатися поза політикою. Мета зустрічі – збір коштів на потреби 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у Львові, зокрема на 4 авто та термовізійні дрони.

Нещодавні виступи на підтримку України