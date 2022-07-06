Концерт прошел на станции метро "Майдан Незалежності". На видео, распространяемые в сети, видно, что на выступление артистов пришло немало поклонников.

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Полякова и Барских выступили в Киеве

Оля Полякова вышла на сцену в серебристом комбинезоне, на каблуке, с эффектной прической и ярким макияжем с акцентом на красных губах. Вместе с шоу-балетом артистка танцевала, исполнила свои самые известные песни: "Королева ночи", "Счастливые люди", "Шлепки" и другие. К сожалению, в основном репертуар Оли был русскоязычным. Среди песен на украинском зрители услышали легендарную "Чарівну скрипку" Нины Матвиенко, "Колискову" под знаменитую "Мелодію" Скорика. Также артистка порадовала премьеру новой песни "Оля".

Мы все достойны того, чтобы быть счастливыми в своей свободной, красивой, счастливой, любимой, единственной Украине,

– сказала Оля со сцены.

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Напомним, в начале войны Оля с дочками уехала за границу. Исполнительница гастролировала по Европе и США, выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины. Пока неизвестно, планирует ли звезда возвращаться за границу, останется ли в Киеве.

Макс Барских, который до начала полномасштабной войны активно развивал карьеру в России, также развлек публику в киевском метро. В первый день войны Барских показал проукраинскую позицию, осудил войну, однако до сих пор исполняет русскоязычные песни. На концерте звучали его популярные треки: "Туманы", "Подруга ночь" и многие другие. Среди украиноязычных были только песни о войне – "Хай буде весна", "Чекай мене".

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Звезды, выступавшие в киевском метро