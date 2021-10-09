Оля Фреймут розповіла, як реагує на непристойні жести доньки Злати

У телезірки Олі Фреймут троє дітей. Первістка Злату вона народила від британця Ніла Мітчела. У свої 15 років дівчина відвідує вечірки й показує непристойні жести. Про реакцію ведучої на подібні витівки доньки читайте далі.

39-річна Оля Фреймут не приховує, що їй часто дорікають за зухвалу поведінку доньки. Вона нібито викладач етикету, а Злата дозволяє собі фотографуватися з середнім пальцем.

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Зіркова матуся підкреслює, що Злата не зобов'язана поводитися як випускниця школи шляхетних дівчат, адже вона – особистість і вільна самостверджуватися, як їй заманеться.

Ольга Фреймут пообіцяла бути на боці доньки, допоки вона не виходитиме за рамки дозволеного. Однак, схоже, ведуча сподівається, що її витівки минуть разом з перехідним віком.

Хочу наголосити, що вона Злата Мітчел. Окрема особистість. Зараз у неї період тінейджерства. Це момент, коли можна помилятися. І я, як мама, завжди буду стояти на її боці, поки вона має гарну душу,

– заявила зірка.

Донька Ольги Фреймут з непристойним жестом / Фото з інстаграму Злати Мітчел

Щодо інших зіркових дітей