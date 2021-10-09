Оля Фреймут розповіла, як реагує на непристойні жести доньки Злати
Джерело:"Зірковий шлях"
У телезірки Олі Фреймут троє дітей. Первістка Злату вона народила від британця Ніла Мітчела. У свої 15 років дівчина відвідує вечірки й показує непристойні жести. Про реакцію ведучої на подібні витівки доньки читайте далі.
39-річна Оля Фреймут не приховує, що їй часто дорікають за зухвалу поведінку доньки. Вона нібито викладач етикету, а Злата дозволяє собі фотографуватися з середнім пальцем.
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Зіркова матуся підкреслює, що Злата не зобов'язана поводитися як випускниця школи шляхетних дівчат, адже вона – особистість і вільна самостверджуватися, як їй заманеться.
Ольга Фреймут пообіцяла бути на боці доньки, допоки вона не виходитиме за рамки дозволеного. Однак, схоже, ведуча сподівається, що її витівки минуть разом з перехідним віком.
Хочу наголосити, що вона Злата Мітчел. Окрема особистість. Зараз у неї період тінейджерства. Це момент, коли можна помилятися. І я, як мама, завжди буду стояти на її боці, поки вона має гарну душу,
– заявила зірка.
Донька Ольги Фреймут з непристойним жестом / Фото з інстаграму Злати Мітчел
Щодо інших зіркових дітей
- Старшій доньці Олі Полякової Маші також перепадає від хейтерів. Її критикували за непристойні жести в центрі Києва та лайливу пісню на сольному концерті. Не дивно, що співачка, як і ведуча, "не схвалює, але підтримує" поведінку амбіційної дівчинки.
- 13-річна донька актора "Кварталу 95" Євгена Кошового теж переживає перехідний вік. Через істерики та статеве дозрівання Варвара відвідує психолога.