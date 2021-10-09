36-річна акторка поділилась, що їй порадили не робити аборт після завмирання плоду, а він сам "вийде". Але цього не відбувалось 2 місяці, тому їй зробили операцію. Після аналізу генетики хлопчика виявилось, що йому не вистачало хромосом. Тому, на її думку, все сталось лише до кращого, адже вона б не змогла виховувати хворого сина.

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"Я зробила генетику, сказали, що там не вистачало хромосом і слава Богу, що він завмер, бо він міг би бути хворим. А я, на жаль, та мати, яка, якби дізналася, що дитина буде хворою, я б зробила аборт. Навіть на великому терміні. Це жахливо, можливо, але у дитини не буде життя, у мами і тата не буде життя, це страшно. Я не настільки сильна, я не змогла б на це дивитися. Це погано, я вважаю, що я погана людина, що таке кажу... Але я з вами відверта. Це дуже складно – виховувати таких дітей, дуже", – зізналася знаменитість зі сльозами на очах.

Вона додала, що захоплюється жінками, які наважуються народити особливих дітей. Минулого року Саліванчук розповідала, що дуже важко пережила втрату малюка, поки все не переосмислила. Навіть у день страшної звістки вона продовжила працювати і під час вистави заплакала. Втім, ніхто нічого не запідозрив, бо колеги та глядачі подумали, що тоді така була в Анни роль.

"В мене завмер плід на 15 тижні, а я відмовилася від дуже багатьох проєктів, сказала, я вагітна і не можу зніматися, я не буду грати. А потім я залишилася і без дитини і без проєктів, це була порожнеча, страх… Добре, що за роллю це виправдано, бо я переживала свою драму – свого персонажа Оксану. І ніхто з моїх акторок не розумів, бо я ніколи в цьому місці не плакала, виходжу за куліси і не можу зупинитися, мені важко, я плачу і ніхто не розуміє, що сталося", – розповідала жінка.



Анна Саліванчук з синами / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про сім'ю Анни Саліванчук