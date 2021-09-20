Донька відомої української співачки Олі Полякової Маша пішла стопами матері та заснувала панк-гурт "Шви". На першому концерті гурту виявилося, що в одній з пісень є нецензурна лексика. За це хвиля хейту полилась як на Машу Полякову, так і на її зіркову матусю.

Читайте також Яке вам діло, – Оля Полякова відповіла на закиди фанів про невдалу пластику грудей

Оля Полякова про творчість доньки

Виконавиця розповіла, що Маша не ділилась з нею деталями своєї творчості. Тому Оля Полякова так само, як і всі, вперше почула пісні доньки. Після виступу співачка розмовляла з дівчиною щодо лайки у треках.

Доволі мало матів, вони є, але там ще є і якісь слова, які навіть у риму там зав'язані. Коли я була вже на концерті, я вже зрозуміла, чому вона мені нічого не показувала, бо коли я почула перше слово "пох*й", я ледь не впісялася. Я тобі чесно скажу, я з нею говорила, я кажу: "Ну, ти ж розумієш, що я твоя мати?" – вона каже: "Ну і що? Якщо ти моя мати, то я не маю права розвиватися, як я хочу?" – поділилась артистка.

Оля Полякова наголосила, що з власного досвіду знає, як почувається дитина коли її не підтримують. Вона пригадала, що коли хотіла вступити до музичного училища, мати спитала її: "А в тебе що, голос є?". Тому знаменитість не може не підтримати Машу, хоч нецензурну лексику в піснях не схвалює.

Так що я знаю, про що я говорю, я не хочу, щоб мої діти потім все життя доказували всім, собі й своєму психотерапевту, що вони чогось варті. Я не схвалюю, але я підтримую. Ну співає вона матюки, подумаєш. А Моргенштерн, можна подумати, своїми губками псалми співає,

– підкреслила зірка.

Водночас Оля Полякова зізналась, що й сама не намагається позбутися слів-паразитів чи лайок у мовленні.

"Я вважаю матюки частиною твердої життєвої позиції і якщо іноді не можна по іншому, то я й сама матюкаюся. Тому я не сильно свою Машу сварила, бо якщо мама матюкається, то що дитині робити", – зазначила співачка.

Творчість Маші Полякової