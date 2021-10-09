39-летняя Оля Фреймут не скрывает, что ее часто упрекают за вызывающее поведение дочери. Она якобы преподаватель этикета, а Злата позволяет себе фотографироваться со средним пальцем.

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Звездная мамочка подчеркивает, что Злата не обязана вести себя, как выпускница школы благородных девиц, ведь она – личность и вольна самоутверждаться, как ей заблагорассудится.

Ольга Фреймут пообещала быть на стороне дочери, пока она не будет выходить за рамки дозволенного. Однако, похоже, ведущая надеется, что ее выходки пройдут вместе с переходным возрастом.

Хочу подчеркнуть, что она Злата Митчел. Отдельная личность. Сейчас у нее период тинейджерства. Это момент, когда можно ошибаться. И я, как мама, всегда буду стоять на ее стороне, пока у нее хорошая душа,

– заявила звезда.

Дочь Ольги Фреймут с неприличным жестом / Фото из инстаграма Златы Митчелл

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