Варвара Кошова стала відомою не лише завдяки татусеві, а й участі в популярних телевізійних шоу. Зокрема, вона виступала на "Голосі. Діти". Але з роками Євгену та його дружині Ксенії все складніше з донькою, адже настав складний перехідний вік.

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Чому Варвара Кошова відвідує психолога

В новому інтерв'ю Кошовий розповів, що донька зараз у підлітковому віці, тому їй доводиться відвідувати психолога. Іноді слова батьків не допомагають і нерви здають.

"Розумію, що в неї зараз статеве дозрівання. Інколи починаються істерики й думаю: "Зараз щось буде". У неї не такий стан, як був раніше. Але це все просто треба перетерпіти, пережити", – сказав Євген.

Зірковий татусь додав, що спілкувався з батьками, донькам яких зараз 17-19 років. Вони поділилися, що такий стан, як зараз у Варвари, триває приблизно до 15 років. Тому Євгену залишилося перечекати 2 роки.

Євген Кошовий про доньку: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Євген Кошовий у 2007 році одружився з Ксенією – танцівницею балету Олени Коляденко. Пара вже 14 років перебуває у щасливому шлюбі та виховує двох доньок.