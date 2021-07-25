Дівчина недавно створила власний рок-гурт, проте вже встигла виступити з першим сольним концертом. Підтримати Машу та інших музикантів прийшли їхні друзі, блогерки, а також знаменита мама солістки.

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Сольний концерт Малі Полякової

Молода виконавиця виступила на вечірці блогерів. Для концерту вона обрала коротку чорну сукню, яку поєднала з кедами. Серед прикрас довершила сценічний образ чокером і сережками у вигляді хрестиків. Волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила насичений макіяж.

16-річна Маша виконала декілька авторських пісень. Серед них була лайлива композиція "Да мне пох*й на твои советы, да мне пох*й". Однак присутнім виступ гурту сподобався, усі танцювали та веселилися.

Реакція Олі Полякової

Залишилася в захваті й зіркова матуся Маші. У коментарях під відео Оля Полякова підтримала доньку та привітала її з дебютом.

"Машо! Ти порвала! Реально стрибали всі! На концерті, де пісні звучали вперше це багато чого коштує! Не читай негативних коментарів, вони нічого не означають. Ти в сто разів талановитіша й енергійніша за Мене. У твоєму віці мені знадобилися б роки, щоб відкритися. Ти вже відкрита для нової творчості, яку ти пишеш сама. Щасливої дороги! Я пишаюся тобою!", – написала Полякова.



Оля Полякова про концерт доньки / Скриншот інстаграм-сторінки Маші Полякової

Реакція мережі

Чимало користувачів мережі звернули увагу на текст лайливої пісні. Вона в багатьох викликала обурення та негативні емоції, про що зазначають в коментарях.