Олі Цибульській порадили зробити пластику носа: що вона відповіла

Співачці Олі Цибульській впевненості не позичати, але фани несподівано натякнули їй на ринопластику. Чи готова зірка лягти під ніж заради кар'єри, дізнавайтеся далі.

Лише нещодавно Оля Цибульська хвалилася, як схудла на 15 кілограмів, а їй вже підкинули нову ідею, як вдосконалити себе. Хтось з фоловерів вважає, що їй треба підкоригувати ніс. Артистка відповіла на це в інстаграм-сторіс.

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Що Оля Цибульська думає про пластику заради кар'єри

Питання від підписника звучало так: "Погодишся на ринопластику, якщо це допоможе твоїй музичній кар'єрі?"

Ринопластика ніяк не впливає на кар'єру. Мені супер подобається мій ніс. Кар'єра – це про впевненість у собі. У мене її достатньо,

– відповіла Оля Цибульська.

Вона поставила за приклад Сару Джессіку Паркер з серіалу "Секс і місто" та пожартувала, що якби акторка підправила ніс, то стала б співачкою: "Хоча, якби не ніс, Сара заспівала б". Так Цибульська нагадала, що в шоу-бізі вирішують вокальні дані, а не зовнішність.

Оля Цибульська відповіла про пластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, деякі українських селебриті все ж наважилися на ринопластику: