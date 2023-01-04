Лишь недавно Оля Цыбульская хвасталась, как похудела на 15 килограммов, а ей уже подкинули новую идею, как усовершенствовать себя. Кто-то из фолловеров считает, что ей нужно подкорректировать нос. Артистка ответила на это в инстаграм-сторис.

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Что Оля Цыбульская думает о пластике ради карьеры

Вопрос от подписчика звучал так: "Согласишься на ринопластику, если это поможет твоей музыкальной карьере?"

Ринопластика никак не влияет на карьеру. Мне супер нравится мой нос. Карьера – это уверенность в себе. У меня ее достаточно,

– ответила Оля Цыбульская.

Она поставила в пример Сару Джессику Паркер из сериала "Секс и город" и пошутила, что если бы актриса подправила нос, стала бы певицей: "Хотя, если бы не нос, Сара запела бы". Так Цыбульская напомнила, что в шоу-бизе решают вокальные данные, а не внешность.

Оля Цыбульская ответила о пластике / Скриншот из инстаграм-сторис

Кстати, некоторые украинские селебрити все же решились на ринопластику: