Українська співачка Оля Цибульська опублікувала архівні фото в інстаграм-сторіз на своїй сторінці. Вона поділилась з шанувальниками кадрами, де вона позувала після схуднення.

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Оля Цибульська показала архівні фото

Виконавиця поділилась світлиною, на якій вона позує через рік після народження сина. Тоді вона схудла після пологів і одягнула розкішну сукню з пір'ям.

"Тут я рік у статусі мами. Новорічний корпоратив у палаці "Україна". Я нарешті схудла після пологів і почала собі подобатися. До цього вечора сукню на мені вручну пір'ям обшивали п'ять майстринь".



Архівні фото Олі Цибульської / Фото з інстаграм-сторіз

Також Оля показала відверте фото, яке зробила після схуднення на 15 кілограмів. "2019 рік. Я схудла на 15 кіло після того, як знов нажерла зайву вагу. Вирішила зробити ці знімання, щоб запам'ятати молодість і стан, у якому кайфую від себе".



Архівні фото Олі Цибульської / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, про своє схуднення розповідала реперка Alyona Alyona. Восени вона зізналась, що з початку року схудла на 20 кілограмів. Вона зробила це не заради цифри на вагах, а для свого комфорту. Та чи продовжила зірка свій шлях – невідомо.

"Планую на стільки ще схуднути до Нового року. Чому так – хочу, щоб мені стало трохи легше. Я змінила деякі звички, тому воно йде само собою і тому в мене нема ніяких цілей. Але я не планую ставати суперхудою, це не мій шлях. Справа в комфорті, не в якихось планках, чи ще чомусь".