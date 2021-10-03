Блогерка Саша Бо (Пустовіт), найбільш відома через скандальне розлучення з чоловіком, опублікувала у своєму блозі відверте фото. Фани одразу ж почали активно його коментувати.
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Саша Бо зробила пластичну операцію
Через якийсь час зірка інстаграму зізналась, що й справді зробила операцію зі збільшення грудей. Сашу оперував відомий пластичний хірург і колишній чоловік Слави Камінської – Едгар Камінський. Дівчина поділилась, що тепер об'єм її бюсту – 86 сантиметрів.
Я зробила груди місяць тому, але не робила на цьому ціле шоу з провокаціями та активностями. Зараз я щаслива володарка пружного третього розміру! Все вийшло ідеально,
– розповіла Саша Бо.
Саша Бо зробила пластичну операцію / Фото з інстаграм-сторіз
Саша Бо після операції / Фото з інстаграму Саші Бо
Зазначимо, що блогерка вже не вперше лягає під ніж хірурга. Однак відкрито розповідає про всі зміни, яких зазнала. Зокрема, Саша зробила такі пластичні операції:
- ринопластика (деформація носа),
- септопластика (відновлення викривленої носової перегородки),
- нижня блефаропластика (корекція нижніх повік та зони навколо очей),
- філери в губи й підборіддя,
- ботокс у потрібні зони.
Які зірки наважувались на пластику грудей
- Блогерка Софія Стужук двічі змінювала розмір бюсту: спершу збільшила, а згодом вирішила його зменшити. Вона робила другу операцію в Едгара Камінського.
- Учасниця "Холостяка" Надін збільшувала груди. Дівчина розповідала, що пішла на такий крок, щоб виправити асиметрію. До того ж вона страждала від критики та хейту в її бік.