Українська співачка Оля Цибульська, яка днями поділилась архівними фото, відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Одне із таких запитань стосувалися того, чи щаслива зараз артистка.
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Оля Цибульська про шоубізнес
Виконавиця відповіла, що справді відчуває щастя, бо зустріла в житті хороших людей. Також вона згадала про український шоубізнес.
Я щаслива! Мені щастить з людьми в житті. Талановитими й дружніми. А ще наш рідний шоубіз майже очистився від пристосуванців. Він впустив у свої двері море крутих молодих артистів, талановитих композиторів і музикантів. Він перенароджується. І це надихає,
– поділилась співачка.
Оля Цибульська додала, що за це боролась з колегами ще до 24 лютого, коли це було не в тренді. "Він розквітає культурно, повертається до ідентичності й міксується з сучасними трендами. Ми боролись за це всіма силами. Коли це було не модно, не бралось в ротацію і не приносило московських гонорарів. Артисти з щирою любов'ю до України не лише з 24 лютого, а з народження".
Чому щаслива Оля Цибульська / Фото з інстаграм-сторіз
Що раніше казала Цибульська про шоубізнес
- Ще восени минулого року Оля зізнавалась, що її обурювала реакція суспільства на те, що всі артисти почали масово "загортатись у прапори" після 24 лютого. Тоді як за кадром залишились інші – ті, хто ніколи не рвався в Росію та творив українську музику.
- Водночас Цибульська підкреслювала, що всі ієрархії в шоубізнесі рухнули. Тепер всі її колеги у рівному становищі. "Є така доля позитиву – я тепер заходжу під кліпи колег своїх, і там не дев'ять лямів за добу, а за місяць 235 тисяч переглядів. І всі гарно заспівали українською, полюбили своє. Ти дивишся на прозорий ринок і можеш тверезо оцінювати конкуренцію, музичний матеріал, аранжувальників, кліпмейкерів і себе як артиста на ринку".