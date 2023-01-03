Українська співачка Оля Цибульська, яка днями поділилась архівними фото, відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Одне із таких запитань стосувалися того, чи щаслива зараз артистка.

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Оля Цибульська про шоубізнес

Виконавиця відповіла, що справді відчуває щастя, бо зустріла в житті хороших людей. Також вона згадала про український шоубізнес.

Я щаслива! Мені щастить з людьми в житті. Талановитими й дружніми. А ще наш рідний шоубіз майже очистився від пристосуванців. Він впустив у свої двері море крутих молодих артистів, талановитих композиторів і музикантів. Він перенароджується. І це надихає,

– поділилась співачка.

Оля Цибульська додала, що за це боролась з колегами ще до 24 лютого, коли це було не в тренді. "Він розквітає культурно, повертається до ідентичності й міксується з сучасними трендами. Ми боролись за це всіма силами. Коли це було не модно, не бралось в ротацію і не приносило московських гонорарів. Артисти з щирою любов'ю до України не лише з 24 лютого, а з народження".



Чому щаслива Оля Цибульська / Фото з інстаграм-сторіз

Що раніше казала Цибульська про шоубізнес