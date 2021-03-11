Принц бунтує, – Ольга Фреймут розкритикувала образ Гаррі на інтерв'ю

Українська телеведуча Ольга Фреймут давно дає поради, як дотримуватись правил етикету у повсякденні. Жінка вирішила прокоментувати образ королівського нащадка – принца Гаррі на інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

У своїх інстаграм-сторіз Ольга Фреймут залишила зображення принца Гаррі з інтерв'ю та по пунктах розкритикувала кілька деталей. На її думку, він порушив правила етикету.

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Принц бунтує. Сорочка – три розстебнуті ґудзики – це занадто. Два – максиму. Шкарпетки – непристойно показувати тіло,

– лаконічно написала Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут розкритикувала принца Гаррі / Скриншот з інстаграм-сторіз Ольги Фреймут

Зазначимо, що принц Гаррі одягнув на інтерв'ю сірий костюм, білу сорочку та коричневе взуття. Чимало користувачів соціальних мереж підмітили, що у цьому образі він неоднозово з'являвся на різних заходах попередніми роками. В той же час люди підмітили, що костюм на ньому виглядав замалим, а черевики – старими і заношеними.



Принц Гаррі і Меган Маркл на інтерв'ю з Опрою Вінфрі / Фото CBS

В той же час Меган Маркл мала ефектний та дорогий вигляд, незважаючи на "траурність" образу. Для інтерв'ю вона одягнула шовкову чорну сукню з білим візерунком від Giorgio Armani (ціна – близько 126 тисяч гривень), а також взула туфлі від Aquazzura, приміряла підвіску на шию від Pippa Small, сережки Birks і браслет принцеси Діани Cartier.



Образ Меган Маркл на інтерв'ю з Опрою Вінфрі (ліворуч – принцеса Діана) / The Daily Mail

Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі та Меган Маркл: