Скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл з Опрою Вінфрі обговорюють вже другий день. Після подробиць лаштунків у королівській сім'ї експерт з мови тіла Джуді Джеймс переконана, що принц Гаррі має найгірші стосунки із батьком принцом Чарльзом.

Спеціаліст зазначила, що саме принц Чарльз став причиною багатьох конфліктів із принцом Гаррі та Меган Маркл. Ймовірно, він став одним із тих, хто висловив расистські висловлювання у сторону свого внука Арчі.

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Він (принц Гаррі, – Showbiz 24) з любов'ю говорив про королеву, він з любов'ю говорив про свого брата Вільяма. Але коли згадали його батька, драматична пауза, яка тривала кілька секунд перед тим, як він заговорив, насправді сказала все,

– підреслила Джуді Джеймс.

"...І тоді він почав швидко моргати. Він зітхнув, поворушив ногою, запнувся. Тому, ймовірно, саме тут криється головний осередок обурення", – додала експерт з мови тіла про реакцію на свого батька в інтерв'ю.

"Він знає, що таке біль... і Арчі його онук. Я завжди буду любити його, але сталося багато болю. Я буду продовжувати робити одним зі своїх пріоритетів спроби зцілити ці відносини, – ділився своїми емоціями в інтерв'ю принц Гаррі.

Варто додати, що сама Опра Вінфрі підтвердила інформацію про те, що про колір шкіри маленького Арчі нічого не говорила ні Єлизавета II, ні її чоловік принц Філіп. Про королеву також позитивно відгукнулась Меган Маркл, порівнявши її зі своєю бабусею. Щодо принца Вільяма, який є рідним і старшим братом Гаррі, то він зазначив, що у них напружені стосунки, але він все ще любить Вільяма. Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, мала проблеми у стосунках з Меган, але вони начебто залагодили конфлікт.

Тому, і справді можна підозрювати, що найбільші проблеми у Гаррі та Меган в Лондоні виникали саме через принца Чарльза, який є спадкоємцем "корони". Ще у дитинстві принц Гаррі мав набагато ближчі стосунки з матір'ю принцесою Діаною, аніж з принцом Чарльзом, оскілький той зраджував дружині із сьогоднішньою його дружиною Каміллою Паркер-Боулз.



Принц Чарльз, принц Гаррі та принцеса Діана / Архівне фото з мережі