Ольга Фреймут показала, як її 4-річна донька намалювала Путіна: "Прояв дитячої ненависті"

Українська ведуча Ольга Фреймут показала, як її донька намалювала очільника Кремля Путіна. Малюнок мав моторошний вигляд і був пом'ятий.

Українська телеведуча та підприємиця Ольга Фреймут пересиджувала війну за кордоном, хоч невідомо, де вона зараз. Однак разом з нею діти – донька Євдокія та син Валерій.

Дивіться також "Загострені клубки нервів": як війна змінила стосунки Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Оля Фреймут показала малюнок доньки

Телеведуча опублікувала нове інстаграм-сторіз, в якому показала малюнок 4-річної доньки. Дівчинка намалювала у школі очільника Кремля Путіна, якого зобразила немов у люті та посеред російських прапорів.

Також Оля Фреймут зауважила, що папір був пом'ятий. Можливо, так донька продемонструвала свою ненависть.

Моя Євдокія, 4, принесла зі школи вчора Путіна. Чорт вже поруч. Малюнок був весь зім'ятий, наївний прояв дитячої ненависті,

– розповіла телеведуча.



Малюнок доньки Ольги Фреймут / Фото з інстаграм-сторіз Ольги Фреймут

Життя зіркових дітей під час війни

Діти виконавиці Джамали днями вперше за 3 місяці вийшли на прогулянку Стамбулом разом із зірковою мамою. Співачка посилено гастролювала країнами світу, щоб допомогти збирати кошти на підтримку України, тож не так багато часу приділяла малюкам.

Донька Тоні Матвієнко пішла до школи у Великій Британії. Перший навчальний день для Ніни став стресом, однак зіркова матуся не хоче залишати дівчинку без знань. Все ж Тоня Матвієнко хоче, щоб донечка 1 вересня сіла за парту в українській школі.

Донька Володимира Остапчука днями відсвяткувала 9-річчя, однак провела день без зіркового батька. За словами шоумена, його колишня дружина не дає можливості поговорити з дітьми. Схоже, що нащадки наразі перебувають в Канаді.