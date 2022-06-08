Украинская телеведущая и предпринимательница Ольга Фреймут пересиживала войну за границей, хотя неизвестно, где она сейчас. Однако вместе с ней дети – дочь Евдокия и сын Валерий.

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Оля Фреймут показала рисунок дочери

Телеведущая опубликовала новое инстаграм-сториз, в котором показала рисунок 4-летней дочери. Девочка нарисовала в школе главу Кремля Путина, которого изобразила как в ярости и среди русских флагов.

Также Оля Фреймут заметила, что бумага была помята. Возможно, так дочь показала свою ненависть.

Моя Евдокия, 4, принесла из школы вчера Путина. Черт уже рядом. Рисунок был весь скомкан, наивное проявление детской ненависти,

– рассказала телеведущая.



Рисунок дочери Ольги Фреймут / Фото из инстаграм-сториз Ольги Фреймут

Напомним, о войне все осознал и 6-летний сын Ольги Фреймут. Недавно он праздновал день рождения, в который захотел победу Украины. "Ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила". Эту просьбу я переадресовываю небесам", – говорила ведущая.

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