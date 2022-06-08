Українська телеведуча та підприємиця Ольга Фреймут пересиджувала війну за кордоном, хоч невідомо, де вона зараз. Однак разом з нею діти – донька Євдокія та син Валерій.

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Оля Фреймут показала малюнок доньки

Телеведуча опублікувала нове інстаграм-сторіз, в якому показала малюнок 4-річної доньки. Дівчинка намалювала у школі очільника Кремля Путіна, якого зобразила немов у люті та посеред російських прапорів.

Також Оля Фреймут зауважила, що папір був пом'ятий. Можливо, так донька продемонструвала свою ненависть.

Моя Євдокія, 4, принесла зі школи вчора Путіна. Чорт вже поруч. Малюнок був весь зім'ятий, наївний прояв дитячої ненависті,

– розповіла телеведуча.



Малюнок доньки Ольги Фреймут / Фото з інстаграм-сторіз Ольги Фреймут

Нагадаємо, про війну все усвідомив і 6-річний син Ольги Фреймут. Нещодавно він святкував день народження, в яке забажав перемогу України. "Ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю на сюрприз, щоб Україна на мій день народження перемогла". Це прохання я переадресовую небесам", – казала ведуча.

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