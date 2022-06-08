Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов перші місяці війни були у розлуці й жили порізно. Напруження та тривога повпливала на їхні стосунки.

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Катя Осадча про зміни у стосунках з Горбуновим

Ведуча зізналась, що найперше парі довелось максимально об'єднатися у всіх рішеннях. Зокрема, після першого вибуху вони одноголосно вирішили убезпечити дітей.

Звичайно, ми всі переживали по-різному, у всіх був різний емоційний стан, і ми, як і більшість родин, в перші тижні були у телефонах. Дивилися новини, прокидалися вночі, було якесь заціпеніння. Всі ми, мабуть, перетворилися в такі загострені клубки нервів,

– зізналась Катя Осадча.

"Перші тижні ми навіть не обговорювали, що будемо робити. Просто розуміли, що потрібно допомагати, робити так, щоб діти були в безпеці, це стало нашим спільним родинним фронтом. Навіть не домовляючись, робили якісь речі, доповнюючи одне одного", – додала вона.

Телезірка підкреслила, що війна їх згуртувала та об'єднала: "І показала, що тільки разом ми зможемо зробити більше. Коли один стоїть за спиною іншого – це найголовніше. Недарма ж кажуть – і в біді, і в радості".



Осадча та Горбунов у Каннах / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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Катя Осадча зізналась, що турбота про дітей через війну давалась їй непросто й не так легко, як у мирний час. Але за три місяці війни малюки подорослішали – наприклад, у молодшого Данила виросло 3 зуби.

"Граємося з дітьми, вигадуємо якісь ігри, малюємо з Іваном дороги, по яких їздять машини, малюємо літаки. Іван захоплюється літаками. До речі, йому дуже сподобалися літаки з паперу. У мирному житті це було стандартне явище, а тут довелося щось вигадувати з підручних засобів. І ми наробили літаків з паперу, яких він запускав і шалено радів. Потім ми їх розфарбовували. Слава Богу, в Івана в пам’яті немає жаху від літаків та вибухів, тому він їх не боїться".