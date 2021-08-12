Ольга Фреймут з донькою приїхала до Львова: фото

Українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася, що разом із донькою Євдокією приїхала до Львова. Зіркова матуся та її спадкоємиця прогулялися центральною площею міста.

Знаменитості активно мандрують Україною та світом. Поки колеги Ольги Фреймут ніжаться на сонечку біля морів, вона разом із донькою приїхала до Львова.

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Ольга Фреймут у Львові

Ведуча поширила фото зі стародавнього Львова в інсаграм-сторіз. Ольга разом із 4-річною Євдокією прогулялася площею Ринок. Фреймут для прогулянки обрала джинси та рожеву футболку, які поєднала з чорно-білими кедами. На плечі в неї була велика солом'яна сумка, а на обличчі – сонцезахисні окуляри. Волосся жінка зібрала в пучок ззаду.

Євдокія йшла поруч із матусею в білій футболці з принтом, світло-рожевих штанах і літньому дитячому взутті.

Львів – мій Лондон. Майже Відень. Місце сили та рідних людей,

– підписала фото Ольга.



Ольга Фреймут з донькою у Львові / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої

Поки Фреймут насолоджуються відпочинком у Львові, її колеги діляться світлинами з інших мальовничих місць: