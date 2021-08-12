Знаменитости активно путешествуют по Украине и миру. Пока коллеги Ольги Фреймут нежатся на солнышке у моря, она вместе с дочерью приехала во Львов.
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Ольга Фреймут во Львове
Ведущая запостила фото из старинного Львова в инсаграм-сториз. Ольга вместе с 4-летней Евдокией прогулялась по площади Рынок. Фреймут для прогулки выбрала джинсы и розовую футболку, которые соединила с черно-белыми кедами. На плече у нее была большая соломенная сумка, а на лице – солнцезащитные очки. Волосы женщина собрала в пучок сзади.
Евдокия шла рядом с мамой в белой футболке с принтом, светло-розовых штанах и летней детской обуви.
Львов – мой Лондон. Почти Вена. Место силы и родных людей,
– подписала фото Ольга.
Ольга Фреймут с дочкой во Львове / Скриншот инстаграм-сториз ведущей
Пока Фреймут наслаждаются отдыхом во Львове, ее коллеги делятся фотографиями из других живописных мест:
- TAYANNA позировала на фоне тумана и утренних Карпат;
- Леся Никитюк лакомилась вкусненьким в Португалии;
- Камалия с мужем и дочерьми отдыхала на яхте в Турции.