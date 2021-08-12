Знаменитості активно мандрують Україною та світом. Поки колеги Ольги Фреймут ніжаться на сонечку біля морів, вона разом із донькою приїхала до Львова.
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Ольга Фреймут у Львові
Ведуча поширила фото зі стародавнього Львова в інсаграм-сторіз. Ольга разом із 4-річною Євдокією прогулялася площею Ринок. Фреймут для прогулянки обрала джинси та рожеву футболку, які поєднала з чорно-білими кедами. На плечі в неї була велика солом'яна сумка, а на обличчі – сонцезахисні окуляри. Волосся жінка зібрала в пучок ззаду.
Євдокія йшла поруч із матусею в білій футболці з принтом, світло-рожевих штанах і літньому дитячому взутті.
Львів – мій Лондон. Майже Відень. Місце сили та рідних людей,
– підписала фото Ольга.
Ольга Фреймут з донькою у Львові / Скриншот інстаграм-сторіз ведучої
Поки Фреймут насолоджуються відпочинком у Львові, її колеги діляться світлинами з інших мальовничих місць:
- TAYANNA позувала на тлі туману та ранкових Карпат;
- Леся Нікітюк ласувала смачненьким у Португалії;
- Камалія з чоловіком і доньками відпочивала на яхті в Туреччині.