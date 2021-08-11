Знаменитості активно поширюють в мережі фото з літніх відпусток. Оскільки все більше країн відкривають кордони, зірки не втрачають нагоди та вирушають на відпочинок. На березі океану декілька днів провела й Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк в Португалії

В останній день відпочинку на Мадейрі Леся відправилася в ресторан, де випила білого вина та поласувала морепродуктами. Також вона прогулялася набережною та зробила декілька фото неймовірно красивої природи Португалії. Нікітюк зазначила, що це найкращі моменти останнього дня цієї відпустки.

Блогерка позувала на камеру в ніжно-рожевому костюмі, що складався з шортів, топу і вкороченої сорочки. Волосся вона вклала рівно. На обличчі зробила легкий натуральний макіяж. З аксесуарів look довершили сонцезахисні окуляри, біле намисто та каблучка.

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Літні відпустки Лесі Нікітюк