Олена Зеленська зустрілась з учасницями проєкту СВОЯ – 13 жінками різного етнічного походження, які живуть та реалізуються в Україні. Для виходу вона обрала вишуканий білий костюм, який підкреслив фігуру.

Перша леді України запросила на зустріч учасниць проєкту СВОЯ, який покликаний привернути увагу до мультикультурності українського суспільства, сприяти подоланню негативних гендерних стереотипів та міжетнічних упереджень. Ініціаторки проєкту зібрали історії 13 жінок, аби розповісти, як живуть та почуваються люди різного етнічного походження в Україні. Вони випустили календар під назвою "СВОЯ" та готуються випуску документального фільму.

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Як заявила Олена Зеленська, ідея програми важлива й на часі, тому вона особисто зустрілась з його героїнями. Вони обговорили важливість позитивного висвітлення культурного різноманіття та толерантності у суспільстві.

Мені дуже імпонує, що учасниці проєкту обрали красу та моду як свій шлях привернення уваги до мультикультурності українського суспільства. СВОЯ – це про лідерство, про голос українок та важливість толерантності у суспільстві,

– наголосила Олена Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Для зустрічі перша леді підібрала стриманий костюм білого кольору в діловому стилі. Штани прямого крою вона поєднала з топом у тон та елегантним приталеним жакетом з широкими полами. Look Олена Зеленська довершила чорними туфлями на невисоких підборах, лаконічними золотими сережками та чорно-білою хустинкою.

Дружина президента вразила присутніх не лише бездоганним стилем, а й виглядом. Вона з'явилась перед публікою з фірмовою укладкою та легким макіяжем. Перша леді підкреслила очі карамельними тінями, а губи нафарбувала ніжною блискучою помадою. Додамо, що тепла зустріч відбулась з дотриманням карантинних обмежень – всі жінки були в захисних масках.



Олена Зеленська на зустрічі з жінками / Фото Офіс Президента



Олена Зеленська на зустрічі з жінками / Фото Офіс Президента



Олена Зеленська на зустрічі з жінками / Фото Офіс Президента Олена Зеленська на зустрічі з жінками / Фото Офіс Президента

Образи Олени Зеленської: