Олена та Володимир Зеленські відвідали виставку, присвячену 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Перша леді продемонструвала елегантний образ у синьому костюмі.

Президентське подружжя Олени та Володимира Зеленських відзначило 150 років від дня народження легендарної української поетеси та перекладачки Лесі Українки. Вони відвідали виставку, присвячену річниці.

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Олена Зеленська зазначила, що їй подобалась Леся Українка ще зі шкільних часів. Поетеса запам'яталась першій леді любов'ю до іноземних мов та прогресивними поглядами на статус жінок у суспільстві.

А сьогодні на виставці, присвяченій 150-річчю від дня народження Лесі Українки, я дізналася ще й про її любов до пошиття костюмів для різдвяних сімейних вистав та до веслування,

– поділилась Олена Зеленська.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Образ Олени Зеленської

Для відвідин цікавої виставки перша леді України обрала елегантний образ. Вона не зраджує свій стиль, тому цього разу постала в темно-синьому класичному костюмі. Олена Зеленська поєднала його з бежевою блузкою. Довгий жакет вдало підкреслив бездоганну фігуру першої леді.

Дружина президента доповнила аутфіт чорними туфлями з гострим носком та високими підборами. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. Олена Зеленська завершила look легким макіяжем з акцентом на очах. Також перед камерами перша леді позувала в чорній захисній масці.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Олена та Володимир Зеленські на виставці / Фото з інстаграму Олени Зеленської