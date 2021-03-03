Елена Зеленская встретилась с участницами проекта СВОЯ – 13 женщинами разного этнического происхождения, живущих и реализующихся в Украине. Для выхода она выбрала изысканный белый костюм, который подчеркнул фигуру.

Первая леди Украины пригласила на встречу участников проекту СВОЯ, который призван привлечь внимание к мультикультурности украинского общества, способствовать преодолению негативных гендерных стереотипов и межэтнических предубеждений. Инициаторы проекта собрали истории 13 женщин, чтобы рассказать, как живут и чувствуют себя люди разного этнического происхождения в Украине. Они выпустили календарь под названием "СВОЯ" и готовятся выпуска документального фильма.

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Как заявила Елена Зеленская, идея программы важна и актуальна, поэтому она лично встретилась с ее героинями. Они обсудили важность положительного освещения культурного многообразия и толерантности в обществе.

Мне очень импонирует, что участницы проекту выбрали красоту и моду как свой путь привлечения внимания к мультикультурности украинского общества. СВОЯ – это о лидерстве, о голосе украинок и важности толерантности в обществе,

– отметила Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленская

Для встречи первая леди подобрала сдержанный костюм белого цвета в деловом стиле. Брюки прямого покроя она соединила с топом в тон и элегантным приталенным жакетом с широкими полами. Look Елена Зеленская довершила черными туфлями на невысоком каблуке, лаконичными золотыми серьгами и черно-белым платком.

Супруга президента поразила присутствующих не только безупречным стилем, но и видом. Она появилась перед публикой с фирменной укладкой и легким макияжем. Первая леди подчеркнула глаза карамельными тенями, а губы накрасила нежной блестящей помадой. Добавим, что теплая встреча состоялась с соблюдением карантинных ограничений – все женщины были в защитных масках.



Елена Зеленская на встрече с женщинами / Фото Офис Президента



Елена Зеленская на встрече с женщинами / Фото Офис Президента



Елена Зеленская на встрече с женщинами / Фото Офис Президента Елена Зеленская на встрече с женщинами / Фото Офис Президента

Образы Елены Зеленская: