Олена Зеленська обрала вишуканий костюм винного кольору: фото та відео візиту до ОАЕ
Президентське подружжя вперше прибуло до ОАЕ з офіційним візитом. Для поїздки перша леді Олена Зеленська обрала вишуканий костюм у діловому стилі. Свій бездоганний образ винного кольору вона ефектно показала на трапі літака.
Джерело:Офіс Президента
В Об'єднаних Арабських Еміратах Володимир Зеленський та Олена Зеленська перебуватимуть два дні – впродовж 14 – 15 лютого. Президент України планує провести кілька офіційних зустрічей з першими особами держави для поглиблення співпраці між двома країнами. Натомість перша леді зустрінеться з міністром культури та молоді ОАЕ та відвідає Дубайську оперу.
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Вишуканий образ Олени Зеленської
Для перельоту перша леді обрала діловий костюм насиченого винного кольору. Він складався з улюблених штанів палаццо, яких в гардеробі Олени Зеленської безліч, класичного піджака та жилетки. Look вона доповнила білою блузою з закритим декольте та чорними туфлями-човниками на невисоких підборах.
Бездоганний вигляд Олена Зеленська завершила масивними золотими сережками, легкою укладкою і денним макіяжем. У аеропорту ОАЕ вона з'явилась в чорній захисній масці, дотримавшись карантинних обмежень. Червоною доріжкою перша леді йшла з розкішним букетом білих троянд, який їй вручили після виходу з літака.
Олена Зеленська з чоловіком в ОАЕ / Фото з твіттера президента України
Олена Зеленська з чоловіком в ОАЕ / Фото з твіттера президента України
Додамо, що в жовтні минулого року в цьому ж костюмі перша леді України зустрілася з баронесою Ліз Саг під час офіційного візиту до Великої Британії.
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