Перша леді України продовжує працювати над темою шкільного харчування. Олена Зеленська зустрілась із робочою групою та дітьми, які куштували страви з оновленого меню. Також вона продемонструвала гарний образ.

Перша леді України Олена Зеленська багато працює над темою шкільного харчування. Вона провела нову зустріч, де підкорила бездоганним образом.

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Робоча зустріч першої леді

Олена Зеленська провела зустріч з робочою групою (до якої входить Євген Клопотенко) та дітьми. Так вони випробовували нове меню, приготоване за іншими нормами й стандартами.

Перша леді наголосила, що важливо, щоб діти повністю з'їдали страви, а не викидали їх, тому дружині президента було важливо отримати зворотній зв'язок.

Поки що, меню доопрацьовується, за словами Зеленської. Але наступного місяця воно буде представлене для широкої аудиторії.

Образ Олени Зеленської

Перша леді для нового виходу обрала діловий стиль. Вона постала перед камерою в ніжно-коричневій кофтинці та темно-синьому класичному костюмі, що складався з широких штанів та елегантного жакета.

Вбрання Олена Зеленська поєднала з темними туфлями із гострим носком. Вона злегка накрутила волосся і розпустила його. А на обличчі зробила легкий макіяж, що вдало довершив look. Перша леді України не забуває про пандемію коронавірусу, тож позувала із захисною маскою, як і всі присутні.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму Олени Зеленської