З патріотичним кулоном і в незвичному жакеті: Олена Зеленська підкорила своїм образом на саміті

Перша леді виступила онлайн на 10-му Азійському саміті Інституту Мілкена. Олена Зеленська закликала міжнароджу спільноту допомогти у відбудові України. Для події дружина президента обрала вишуканий образ.

Зеленська долучилася до Азійського саміту Інституту Мілкена. Це захід, на якому лідери бізнесу і політики обговорюють глобальні проблеми.

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Потужна промова Зеленської на саміті

Перша леді виступила в онлайн-режимі. Вона зазначила, що війна Росії проти України – це глобальна проблема, адже її наслідки відображаються на всьому світі.

Олена Зеленська розповіла, що міжнарона спільнота може долучитися до Формули миру, яку запропонувала Україна. Цей документ порушує широкий спектр питань – від протидії екоциду до відновлення справедливості.

Коли хтось каже "війна в Україні", ми кажемо: це війна в Європі та в глобальному світі у ХХІ столітті. Коли хтось каже "атака на Україну", ми уточнюємо: це напад на весь світ, на міжнародні домовленості, на права людини. Це означає, що не лише нас випробовує Росія – вона випробовує на міцність світ,

– заявила перша леді.

Дружина президента додала, що Україна боронить спільні для всіх вільних людей світу цінності – право не бути вбитим у власній країні, говорити рідною мовою, право жити й не боятися.

На її думку, глобальні кризи можна подолати лише разом.

Образ Олени Зеленської

Для виступу на саміті перша леді обрала лаконічний та дуже красивий образ. Вона одягнула незвичний чорний жакет із білою вставкою, яка була прикрашена флористичною вишивкою.

Свій образ Зеленська доповнила прикрасами. Зокрема, на шиї у неї був патріотичний кулон у вигляді золотистого тризуба від українського бренду Gunia Project.



Олена Зеленська на саміті / Скриншот з відео

Завершила свій образ Олена гарно вкладеним волоссям та легким макіяжем у ніжних відтінках.

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