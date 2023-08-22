Відомо, що ця поїздка відбулася в межах проєкту евакуації онкохворих дітей з України. Відтак під час зустрічі Олена Зеленська обговорила питання допомоги Ізюмській лікарні, яка постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
До теми "Нотки ревнощів": у мережі жартують про реакцію Зеленської на обійми чоловіка з прем'єркою Данії
Олена Зеленська завітала в лікарню у Нідерландах
Дружина президента України побувала в клініці Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, що приймає на лікування українських дітей-онкопацієнтів. Відтак під час зустрічі офіційним меморандумом вдалося закріпити співпрацю між клінікою та Західноукраїнським спеціалізованим дитячим медичним центром. Окрім цього, перша леді провела вдалі переговори з керівництвом компанії – виробника медичного обладнання Royal Philips щодо техніки для Ізюмської лікарні.
Образ Олени Зеленської
Для візиту в дитячий шпиталь перша леді підібрала штанний костюм приємного шоколадного відтінку. Цей стильний аутфіт, який складається з витонченого подовженого жакета та модних штанів палаццо вона поєднала з бежевими підборами-човниками, молочною блузою та сережками.
Волосся Олени Зеленської було гарно вирівняне та вкладене, а довершенням образу став легкий макіяж з нюдовою помадою.
Для перегляду фото гортайте направо:
Образи першої леді для закордонних візитів
- Днями Президент та перша леді поспілкувалися з королевою Данії Маргрете II, а також з принцом Фредеріком та принцесою Мері. Для важливої зустрічі Олена Зеленська обрала вбрання дизайнерки Олени Реви (український бренд elenareva). Вона постала у чорній прямій спідниці довжини міді та білосніжному жакеті-кімоно з вишивкою у вигляді ірису. Перша леді доповнила образ аксесуарами від Gunia Project та чорними туфлями на підборах.
- На зустріч із кронпринцесою Мері та волонтерами Олена Зеленська одягнула вишуканий штанний костюм молочного кольору, який доповнила гірчичними туфлями, брошкою та сережками.
- Раніше перша леді супроводжувала чоловіка на зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією. На захід вона одягнула вишуканий синій костюм від відомого українського бренду A.M.G. На довершення свого образу вона додала витончену брошку у формі колоска та взула замшеві підбори оливкового кольору. З аксесуарів перша леді також обрала лаконічні сережки-кільця.