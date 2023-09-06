Перша леді України Олена Зеленська сьогодні, 6 вересня, відкрила Саміт перших леді та джентльменів. Це третій захід за ліком і другий від початку повномасштабного вторгнення.

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Промова першої леді

Олена Зеленська виступила перед гостями Саміту з промовою. Цьогоріч його тема – "Ментальне здоров'я: крихкість і стійкість майбутнього". Дружина президента зазначила, що їм вдалося не тільки розширити коло гостей, але й зробити його якіснішим.

Я відкриваю цей саміт сьогодні з відчуттям щирої вдячності. Вдячності тим, хто з нами від початку, попри всі випробування і тим, хто долучається, розділяючи наші цінності. Пані перші леді, панове перші джентльмени, ви демонструєте підтримку країні. Дякую вам за сталість і за дружбу.

"Здатність відчувати вдячність – одна зі складових нашого психічного здоров'я. Саме вдячність визнана головним протективним чинником, що зменшує вплив стресу на психічне здоров'я людини. Невпевненість у майбутньому, відчуття крихкості світу, загрози глобальних катастроф – постійні супутники людей в усьому світі. Для українців через війну додається ще й постійний біль втрат, щоденний страх за своє життя, життя близьких. Повсякденне зіткнення з шокуючими жахливими подіями".

Олена Зеленська зауважила, що для всіх свідомих людей стало аксіомою, що людське життя важливе. Тепер слід зробити аксіомою й те, що важлива його якість. Основа цього – це ментальне здоров'я. І якщо життя у тривозі, страху не можна назвати якісним, протиставити йому можна стійкість. А це слово часто застосовують, коли говорять про Україну.

Справжня стійкість починається з усвідомлення спільних цінностей. А я пишаюсь тим, що Україна сьогодні демонструє світові на що здатні люди, об'єднані спільною цінністю. В основі нашої цінності – людське життя. В основі людського життя завжди стоїть любов. І секрет нашої стійкості в любові,

– вважає перша леді.

Олена Зеленська підсумувала промову словами: "з вдячністю, надією, вірою в людину та любов, ми сьогодні ділимося зі світом своєю стійкістю".



Олена Зеленська та гості Саміту / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська на третій Саміт перших леді та джентльменів одягнула молочний костюм від бренду GASANOVA. Він складається зі спідниці довжини міді та приталеного двобортного жакета. До ансамблю перша леді підібрала бежеві туфлі.

Дружина президента доповнила образ особливою деталлю – золотою брошкою у вигляді мапи України. Золоті сережки та лаконічна укладка завершували її образ.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді