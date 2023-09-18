Зеленская присоединилась к Азиатскому саммиту Института Милкена. Это ероприятие, на котором лидеры бизнеса и политики обсуждают глобальные проблемы.
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Мощная речь Зеленской на саммите
Первая леди выступила в онлайн-режиме. Она отметила, что война России против Украины – это глобальная проблема, ведь ее последствия отражаются на весь мир.
Елена Зеленская рассказала, что международное сообщество может присоединиться к Формуле мира, которую предложила Украина. Этот документ поднимает широкий спектр вопросов – от противодействия экоциду до восстановления справедливости.
Когда кто-то говорит "война в Украине", мы говорим: это война в Европе и глобальном мире в XXI веке. Когда кто-то говорит "атака на Украину", мы уточняем: это нападение на весь мир, на международные договоренности, на права человека. Это значит, что не только нас испытывает Россия – она испытывает на крепость мир,
– заявила первая леди.
Жена президента добавила, что Украина защищает общие для всех свободных людей мира ценности – право не быть убитым в собственной стране, говорить на родном языке, право жить и не бояться.
По ее мнению, глобальные кризисы можно преодолеть только вместе.
Образ Елены Зеленской
Для выступления на саммите первая леди выбрала лаконичный и красивый образ. Она одела необычный черный жакет с белой вставкой, украшенной флористической вышивкой.
Свой образ Зеленская дополнила украшениями. В частности, на шее у нее находился патриотический кулон в виде золотистого трезуба от украинского бренда Gunia Project.
Елена Зеленская на саммите / Скриншот с видео
Завершила свой образ Елена красиво уложенными волосами и легким макияжем в нежных оттенках.
Предыдущие образы Елены Зеленской
- 6 сентября Зеленская открыла в Киеве третий саммит первых леди и джентльменов. На событие она одела молочный костюм с юбкой длины меди и двубортным жакетом от бренда GASANOVA.
- Для встречи с медиа супруга президента подобрала стильный и элегантный образ. Она предстала перед камерами в костюме шоколадного оттенка и молочной рубашке.
- Для поездки в Нидерланды первая леди подобрала удлиненный жакет и брюки палаццо в шоколадном оттенке. Их она соединила с бежевыми каблуками-челноками, молочной блузой и серьгами.
- А в День государственного флага Зеленская одела белую вышиванку с черными цветами бренда Gaptuvalnya. Она дополнила образ бусами с жемчужинами, золотым кулоном и золотым трезубцем.