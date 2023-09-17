Герцог і герцогиня Сассекські активно підтримували українську команду. Принц Гаррі зустрівся і з вболівальниками. Там він став на коліно біля українського воїна, який втратив обидві ноги.

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Срібну медаль на "Іграх нескорених" виборола і парамедикиня "Тайра". Вона посіла друге місце в запливі на 50-метровій дистанції у вільному стилі серед жінок у категорії ISD.

Син короля Чарльза ІІІ, принц Гаррі разом з Меган Маркл долучився до нагородження переможців.



Принц Гаррі нагородив "Тайру" / Фото з соцмереж української команди

Нашу Юлю нагороджували герцог і герцогиня Сассекські. Гаррі та Меган вкотре демонструють свою підтримку та радість бачити Юлю на цьогорічних Invictus Games. Радіємо і ми!

– повідомили на сторінці української команди.

На церемонії нагородження Юлія Паєвська стояла, закутавшись у прапор України. Принц Гаррі вручив "Тайрі" медаль та обійняв її.



Принц Гаррі обійняв "Тайру" / Фото з соцмереж української команди

Довідка! Україну на турнірі представляють 25 учасників у десяти видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, паверліфтинг, плавання, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол і регбі на візках і настільний теніс.



Нашим спортсменам вже вдалося завоювати 34 медалі – 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Додамо, що українська збірна вчетверте в історії виступила на "Іграх нескорених".

Як принц Гаррі ставиться до "Тайри"

Раніше в мережі показали фото, де Меган Маркл, яка йшла біля Гаррі, тримала за руку українську військову Юлію Паєвську.

Схоже, принц захоплюється захисницею з України. На церемонії відкриття син короля також звертався до української захисниці.

Хочу скористатися можливістю відзначити збірну України й, зокрема, одну особливу людину – "Тайру". Думаю, я ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та Нескорених,

– казав Гаррі.

Додамо, що "Тайра" мала дебютувати на цих змаганнях ще у 2022 році, але за місяць до турніру вона потрапила до російського полону. Її звільнили в червні того року, тож у 2023 році Юлія стала частиною збірної України.